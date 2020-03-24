Euro
7.03
Dolar
6.56
BIST 100
84,246.17
Altın
1,552.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Kanada Başbakanı Trudeau: Yeter artık evde kalın

Kanada Başbakanı Trudeau, Kovid-19 salgını nedeniyle halka yapılan çağrıların yeteri kadar karşılık bulmamasına sitem etti.

Seyit Aydoğan   | 24.03.2020
Kanada Başbakanı Trudeau: Yeter artık evde kalın

Toronto

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Kovid-19 salgını nedeniyle halka yapılan çağrıların yeteri kadar karşılık bulmamasına isyan ederek, "Yeter artık. Eve gidin ve evde kalın" dedi.

Eşi Sophie Gregoire Trudeau'nun Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine kendisini 14 günlük karantinaya alan Başbakan Trudeau, konutunun önünde düzenlediği basın toplantısında, halka çağrıda bulunarak evlerinde kalmalarını istedi.

Trudeau, "evde kalın" tavsiyelerine meydan okuyanların yaptırımlarla karşılaşması gerektiğini söyledi.

Çok fazla insanın hala tavsiyeyi göz ardı ettiğini belirten Trudeau, "Yenilmez olduklarını düşünen insanların resimlerini gördük. Yeter artık. Eve gidin ve evde kalın." ifadesini kullandı.

Trudeau, toplumun sağlığını korumak için gerekli olan hiçbir önlemi görmezden gelmeyeceklerini vurguladı.

Kanada’daki vaka sayısı 2 bini geçti

Kanada Halk Sağlığı Ajansı ve Federal Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ülke genelinde toplam Kovid-19 vaka sayısı 1298’den 2035’e, ölenlerin sayısı ise 19’dan 24’e yükseldi.

Ülke nüfusunun en kalabalık olduğu Ontario ve Quebec eyalet hükümetleri ise bugün zorunlu olmayan tüm iş yerlerinin kapatılması kararı aldı. Günlük hayatın akışını etkilemeyecek tüm iş yerleri, 24 Mart gece yarısından itibaren kapanacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Belçika'da 2 Türk Kovid-19'dan yaşamını yitirdi
İletişim Başkanı Altun: Koronavirüse karşı amansız bir mücadele yürütüyoruz
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Marketlere ve toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs tedbirleri artırıldı
GKRY lideri Anastasiadis kısmi sokağa çıkma yasağını duyurdu

Benzer haberler

Kanada Başbakanı Trudeau: Yeter artık evde kalın

Kanada Başbakanı Trudeau: Yeter artık evde kalın

Kanada'da Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 8'e çıktı

ABD, Kovid-19 nedeniyle Kanada ile sınırları kapatıyor

Kanada Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattı

Kanada Kovid-19 salgını nedeniyle sınırlarını yabancılara kapattı
Kanada Başbakanı Trudeau karantinada basın toplantısı düzenledi

Kanada Başbakanı Trudeau karantinada basın toplantısı düzenledi
Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı

Kanada Başbakanı Trudeau ve eşi, Kovid-19 şüphesiyle kendilerini karantinaya aldı