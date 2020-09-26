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Dünya

Kanada Başbakanı Trudeau muhalefet partisiyle iktidarda kalmalarını sağlayacak anlaşmaya vardı

Kanada'da ana muhalefet partisi, Başbakan Justin Trudeau hükümetiyle, liberal azınlık hükümetinin iktidarda kalmasını sağlayacak anlaşmaya vardı.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 26.09.2020
Kanada Başbakanı Trudeau muhalefet partisiyle iktidarda kalmalarını sağlayacak anlaşmaya vardı

Ankara

Kanada'da ana muhalefet partisi, Başbakan Justin Trudeau hükümetiyle, liberal azınlık hükümetinin iktidarda kalmasını sağlayacak anlaşmaya vardı.

Avam Kamarası Hükümet Lideri Pablo Rodriguez, Liberallerin, yasama organı üyelerine hazırlanan ve hükümetin gündemini özetleyen konuşmaya destek vermek için ortaya koyduğu talepler konusunda sol görüşlü Yeni Demokratik Parti (NPD) ile anlaşmaya vardıklarını duyurdu.

NPD lideri Jagmeet Singh de partisinin konuşmayı destekleyeceğini doğruladı.

Kanada'da NPD'nin, konuşmaya karşı çıkma konusunda diğer iki muhalefet partisinin yanında yer alması durumunda seçime gidilmek zorunda kalınacaktı.

Trudeau'nun liderliğindeki Liberal Parti 2019'da yapılan genel seçimlerden 156 milletvekiliyle birinci çıkmış ancak parlamentoda tek başına çoğunluk sağlayamamıştı. Liberal Partinin iktidarda kalabilmek için en az bir muhalefet partisinin desteğine ihtiyacı var.



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