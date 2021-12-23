Dolar
12.04
Euro
13.67
Altın
1,803.63
ETH/USDT
3,993.70
BTC/USDT
48,898.00
BIST 100
1,804.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada Başbakanı Trudeau, kendisini karantinaya aldı

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, ekibinden altı kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine kendisini karantinaya aldığını duyurdu.

Seyit Aydoğan   | 23.12.2021
Kanada Başbakanı Trudeau, kendisini karantinaya aldı

Toronto


Başbakan Trudeau, başkent Ottawa'daki konutundan düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, ofisinden üç memur ile koruma ekibinden üç güvenlik görevlisinin Kovid-19 ile enfekte olduğunu belirtti.

Düzenli testlerden geçtiğini ve temaslarını mümkün olduğunca azaltmak gibi halk sağlığı protokollerini izlediğini anlatan Trudeau, "Şimdiye kadarki tavsiyeleri yerine getirdim. Hızlı testler ile düzenli testleri yaptırdım. Şu ana kadarki sonuçlar negatif. Pozitif çıkan test sonucu olursa bunu bileceksiniz, söz veriyorum. Personelimle olan temasımın doğası göz önüne alındığında, tam izolasyona giriyorum. Elbette halk sağlığı yönergelerini takip etmeyi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Trudeau, personelinin ve güvenlik görevlilerinin pozitif test sonuçlarını ne zaman öğrendiğine ilişkin bilgi paylaşmadı.

Halk sağlığı kısıtlamalarından etkilenenler için destek programları

Bu arada federal hükümet, Omicron varyantının neden olduğu yeni halk sağlığı kısıtlamalarından etkilenenlere uygulanacak çeşitli destek programlarını geçici olarak genişlettiğini açıkladı.

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Chrystia Freeland ile İstihdam ve İşgücü Geliştirme Bakanı Carla Qualtrough, düzenledikleri basın toplantısında, yeni desteklere dair açıklamalarda bulundular.

Yeni uygulamayla tam kapanma yerine kapasitelerine yüzde 50 veya daha fazla sınırlama getiren işverenlere, gelirlerindeki düşme oranlarına göre destek yardımları yapılacak.

Hükümet, söz konusu uygulamadan etkilenen işçilere de haftalık 300 Kanada Doları işçi tecrit yardımı verecek.

Maliye Bakanı Freeland, uygulamanın 12 Şubat 2022 tarihine kadar geçerli olacağını açıkladı.

Kanada’da, Kovid-19'un Omicron ve diğer varyantlarının etkisini artırması üzerine, bar, lokanta, spor merkezleri, sinema, tiyatro ve okullar için bazı bölgelerde tam kapanmaya gidilirken bazı bölgelerde yüzde 50 kapasite sınırlaması getirilmişti.

Ülkede daha önce hafifletilen seyahat kısıtlamaları ise yeniden uygulamaya konulmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı
Belçika Omicron endişesiyle Kovid-19 tedbirlerini sıkılaştırdı
KKTC'de son 24 saatte 179 Kovid-19 vakası görüldü
DSÖ: 2021'den ders alınmalı, 2022 yeni bir dayanışma çağının başlangıcı olmalı
ABD Gıda ve İlaç İdaresinden Pfizer'ın ağızdan alınan Kovid-19 ilacına acil kullanım onayı

Benzer haberler

Kanada Başbakanı Trudeau, kendisini karantinaya aldı

Kanada Başbakanı Trudeau, kendisini karantinaya aldı

Kanada Tabipler Birliği Dergisi'ndeki İslamofobik yazı, Müslümanların tepkisine neden oldu

Quebec eyaletinin Laiklik Yasası yeniden Kanada gündeminde

Kanada Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemler aldı

Kanada Omicron varyantı nedeniyle yeni önlemler aldı
Kanada'da ayrımcılığa maruz kalan yerli çocuklar için 31 milyar dolar ayrılacak

Kanada'da ayrımcılığa maruz kalan yerli çocuklar için 31 milyar dolar ayrılacak
Kanada'da Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi

Kanada'da Müslüman öğretmenin işine başörtüsü nedeniyle son verildi