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Dünya

Blinken, Borrell ile Rusya'nın Doğu Avrupa'ya yönelik eylemlerini ve Çin'i görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı yığınağı, Çin'in Litvanya'ya siyasi baskısını görüştü.

Kasım İleri   | 23.12.2021
Blinken, Borrell ile Rusya'nın Doğu Avrupa'ya yönelik eylemlerini ve Çin'i görüştü

Washington

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Borrell'in telefonda görüştüğünü açıkladı.

Price, "Dışişleri Bakanı ve Yüksek Temsilci, ABD-AB ortaklığını güçlendirmeye ve ortak zorluklarla yüzleşmek için birlikte çalışmaya devam eden taahhütlerini teyit ettiler." ifadelerine yer verdi.

İki yetkilinin Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü desteklemek için koordineli çalışmanın önemine değindiğini aktaran Price, "Ukrayna'ya yönelik herhangi bir Rus askeri saldırısının Rusya Federasyonu için büyük sonuçları olacağını bir kez daha teyit ettiler. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti'nin Litvanya'ya karşı hem ABD hem de Avrupa şirketlerini etkileyen artan siyasi ve ekonomik baskısı konusundaki ortak endişelerini vurguladılar." ifadelerine yer verdi.

Price, Blinken ve Borrell'in Çin'in baskıcı davranışı karşısında Litvanya ile devam eden dayanışmanın altını çizdikleri ve ekonomik direnci güçlendirmek için birlikte çalışmayı taahhüt ettiklerini kaydetti.

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