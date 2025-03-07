Kanada Başbakanı Trudeau: Ben bir Siyonistim
Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kanada'da hiç kimse kendisine Siyonist demekten korkmamalıdır. Ben bir Siyonistim." dedi.
Ankara
Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlenen "Antisemitizmle Mücadele Ulusal Forumu"nda konuştu.
7 Ekim 2023'ten bu yana antisemitizmde artış görüldüğünü savunan Trudeau, bu gelişmenin normal olmadığını ifade etti.
Trudeau, "Kanada'da hiç kimse kendisine Siyonist demekten korkmamalıdır. Ben bir Siyonistim." diye konuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.