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Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
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Dünya

Kanada Başbakanı Trudeau: Ben bir Siyonistim

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, "Kanada'da hiç kimse kendisine Siyonist demekten korkmamalıdır. Ben bir Siyonistim." dedi.

Salih Okuroğlu  | 07.03.2025 - Güncelleme : 07.03.2025
Kanada Başbakanı Trudeau: Ben bir Siyonistim

Ankara

Trudeau, başkent Ottawa'da düzenlenen "Antisemitizmle Mücadele Ulusal Forumu"nda konuştu.

7 Ekim 2023'ten bu yana antisemitizmde artış görüldüğünü savunan Trudeau, bu gelişmenin normal olmadığını ifade etti.

Trudeau, "Kanada'da hiç kimse kendisine Siyonist demekten korkmamalıdır. Ben bir Siyonistim." diye konuştu.

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