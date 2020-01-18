Euro
6.53
Dolar
5.89
BIST 100
121,474.80
Altın
1,556.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kanada askerlerini Irak'tan çekmeye hazır

Kanada, Irak'ta yabancı birliklerin ayrılması kararı resmileştiğinde askerlerini geri çekecek.

Seyit Aydoğan   | 18.01.2020
Kanada askerlerini Irak'tan çekmeye hazır

Toronto

Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, NATO misyonları kapsamında Orta Doğu'da görev yapan Kanada askerlerini ziyaret etti. 

Ziyaret sonrası açıklama yapan Bakan Sajjan, "Eğer Irak Parlamentosu resmi olarak yabancı birliklerden ülkeyi terk etmelerini isterse Kanada güçlerini geri çekecek. Biz nihayetinde Irak hükümetinin isteği üzerine buradayız. Nihayetinde de bu onların kararı olacak. Bizim bu görevler için bir meclis kararı sürecimiz olduğu gibi, onların da var." diye konuştu.

Kanada'nın Irak'ta iki ayrı NATO misyonu kapsamında 500'ün üzerinde askeri bulunuyor. Irak polisi, güvenlik güçleri ve silahlı kuvvetlerine eğitim veren Kanadalı askerler, DEAŞ karşıtı koalisyonda da görev yapıyor.

Irak Meclisi, Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından bu ay başında yapılan olağanüstü oturumda, oy çokluğuyla ABD ve diğer yabancı ülkelere ait askeri güçlerin ülkeden çıkarılması kararı almıştı. Meclisten yapılan açıklamada, kararın uygulanmasına dair yükümlülüğün de hükümette olduğu belirtilmişti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Alman ekonomisi için 'altın yılların' sonu mu?
Berlin Konferansı Libya krizini çözebilir mi?
Sudan’da güvenlik birimleri savaşı
İsrail jeopolitiğini yeniden okumak: İran-Umman-Libya üçgeni
İran yol ayrımında

Benzer haberler

Kanada askerlerini Irak'tan çekmeye hazır

Kanada askerlerini Irak'tan çekmeye hazır

ABD Senatosundan ABD-Meksika-Kanada Anlaşması'na onay

Eski Kanada Başbakanı Harper: Orta Doğu'da barış için İran'da rejim değişmeli

Kanada İran’a karşı uluslararası çalışma grubu kurdu

Kanada İran’a karşı uluslararası çalışma grubu kurdu

Ukrayna düşen uçakla ilgili kanıtların paylaşılması çağrısı yaptı

Ukrayna düşen uçakla ilgili kanıtların paylaşılması çağrısı yaptı
Kanada Başbakanı Trudeau: Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar var

Kanada Başbakanı Trudeau: Ukrayna uçağının İran'a ait füze ile kazara vurulduğuna dair kanıtlar var