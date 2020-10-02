Euro
9.11
Dolar
7.78
BIST 100
1,145.03
Altın
1,903.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Belarus'tan batı ülkelerinin yaptırım kararına tepki

Belarus, AB tarafından alınan yaptırım kararlarına tepki gösterirken, Birleşik Krallık ve Kanada'dan bazı yetkilileri yaptırım listesine alacak.

Emre Gürkan Abay   | 02.10.2020
Belarus'tan batı ülkelerinin yaptırım kararına tepki

Minsk

Belarus Dışişleri Bakanlığı, batılı ülkelerin Belarus'a yönelik yaptırım kararlarına tepki göstererek, "Avrupa Birliği (AB) yaptırım kararıyla komşusu Belarus’u uzaklaştırdı." açıklamasında bulundu.

Belarus Dışişleri Bakanlığı, AB’nin yanı sıra Birleşik Krallık ve Kanada tarafından Belaruslu yetkililere yönelik alınan yaptırım kararlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Son dönemde Belarus’un, AB ile ilişkileri güçlendirmek için çok sayıda adım attığı kaydedilen açıklamada, "AB ise yaptırım dışında bir şey sunmuyor. Bu, ikili ilişkileri geliştirmek isteyen herkesi bekleyen bir ödül. AB, yaptırım kararıyla komşusu Belarus’u uzaklaştırdı." ifadeleri kullanıldı.

Belarus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Anatoliy Glaz da Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’yu yaptırım listesine alan Birleşik Krallık ve Kanada’ya tepki göstererek, "Belarus da Birleşik Krallık ve Kanada'dan bir dizi yetkiliye benzer kısıtlamalar getiriyor." dedi.

Öte yandan, Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Belarus tarafından alınan karşı yaptırım kararlarının Rusya tarafından da uygulamaya konulacağını açıkladı.

AB, Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimine hile karıştırdıkları, göstericilere ve muhalefete baskı uyguladıkları gerekçesiyle 40 kişiye yaptırım uygulama kararı almıştı.

İngiltere ve Kanada da Lukaşenko ile oğlu Viktor Lukaşenko'nun da aralarında olduğu üst düzey yetkililere yaptırım kararı almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da Kovid-19 vakaları son 24 saatte 11 bin 325 arttı
Beyaz Saray Kovid-19 Danışmanı Atlas: Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasıyla ilgili paniğe gerek yok
Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Madrid'e giriş ve çıkışlar kapatılıyor
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 212 bin 726'ya yükseldi
ABD Başkanı Trump 'hafif' Kovid-19 belirtileri gösteriyor

Benzer haberler

Belarus'tan batı ülkelerinin yaptırım kararına tepki

Belarus'tan batı ülkelerinin yaptırım kararına tepki

AB, Belarus yönetiminden 40 kişiyi yaptırım listesine aldı

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen: Epidemiyolojik durum endişe verici bir hal aldı

AB Libyalı iki siyasetçiye yaptırımları kaldırdı

AB Libyalı iki siyasetçiye yaptırımları kaldırdı
AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları başladı

AB Liderler Zirvesi'nin ikinci gün oturumları başladı
Türkiye'den AB Liderler Zirvesi kararlarına karşı 'sorunları müzakereyle çözme kararlılığı' yanıtı

Türkiye'den AB Liderler Zirvesi kararlarına karşı 'sorunları müzakereyle çözme kararlılığı' yanıtı