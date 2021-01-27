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Dünya

Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 53 ölü, 29 yaralı

Çarpışmanın etkisiyle araçların alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre, 53 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Ahmet Emin Dönmez   | 27.01.2021
Kamerun'da yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 53 ölü, 29 yaralı

Ankara

Kamerun'un batısında bulunan Dschang kasabasında, yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 53 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Dschang kasabasının yakınlarındaki Falaise mevkisinde, yaklaşık 70 yolcu taşıyan otobüs ile bir kamyon çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçların alev aldığı kazada, ilk belirlemelere göre, 53 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ediyor.

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