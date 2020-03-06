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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Mersin Üniversitesi Onkoloji Hastanesi'nin açılış töreninde konuşuyor.
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Dünya, Koronavirüs

Kamerun'da ilk Kovid-19 vakası görüldü

Kamerun'da ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.

Alaattin Doğru   | 06.03.2020
Kamerun'da ilk Kovid-19 vakası görüldü

Dakar

Kamerun Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 24 Şubat'ta başkent Yaounde'ye gelen 58 yaşındaki bir Fransız vatandaşına yapılan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Bu vakanın salgının başlangıcından bu yana ülkede görülen ilk Kovid-19 vakası olduğu aktarılan açıklamada, Fransız vatandaşının Yaounde Merkez Hastanesi'nde karantinaya alındığı kaydedildi.

Afrika kıtasında Kamerun'un yanı sıra Mısır, Cezayir, Nijerya, Senegal, Tunus, Güney Afrika ve Fas’ta Kovid-19 vakaları görüldü.

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