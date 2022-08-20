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Dünya

Kaliforniya'da bir grubun marketi yağmaladığı görüntüler gündem oldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kalabalık bir grubun mağazayı yağmaladığı görüntüler gündem oldu.

Saadet Firdevs Aparı   | 20.08.2022
Kaliforniya'da bir grubun marketi yağmaladığı görüntüler gündem oldu

Ankara

Los Angeles Polis Departmanının yayınladığı görüntülerde, bir grup insanın "7-Eleven" adlı marketi yağmaladığı, marketteki ürünleri çalışanların üzerine fırlattığı görüldü.

15 Ağustos gecesi Figueroa Caddesi ve El Segundo Bulvarı yakınlarındaki markete giren kalabalık grup, tezgahların üzerine çıkarak yiyecek, sigara, içecek ve birçok ürünü çaldı.

Yağmacılar, polis gelmeden dağıldı.

Yağmalamanın, "bir sokağın ele geçirilmesi kapsamında yapıldığını düşünen" polis yetkilileri, halktan görüntülerdeki kişileri teşhis etmesini istedi.

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