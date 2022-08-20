Kaliforniya'da bir grubun marketi yağmaladığı görüntüler gündem oldu
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde kalabalık bir grubun mağazayı yağmaladığı görüntüler gündem oldu.
Ankara
Los Angeles Polis Departmanının yayınladığı görüntülerde, bir grup insanın "7-Eleven" adlı marketi yağmaladığı, marketteki ürünleri çalışanların üzerine fırlattığı görüldü.
15 Ağustos gecesi Figueroa Caddesi ve El Segundo Bulvarı yakınlarındaki markete giren kalabalık grup, tezgahların üzerine çıkarak yiyecek, sigara, içecek ve birçok ürünü çaldı.
Yağmacılar, polis gelmeden dağıldı.
Yağmalamanın, "bir sokağın ele geçirilmesi kapsamında yapıldığını düşünen" polis yetkilileri, halktan görüntülerdeki kişileri teşhis etmesini istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.