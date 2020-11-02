Kalıcı ateşkesi ele alan 5+5 askeri heyet görüşmeleri Libya'da başladı

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Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu'nun (UNSMIL) Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, 2-4 Kasım tarihlerini kapsayan 5+5 Ortak Askeri Komitesi toplantıları, BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams'ın katılımıyla ülkenin güneybatısındaki Gadamis kentinde başladı.
Komitenin üç gün boyunca, Cenevde'de varılan kalıcı ateşkes anlaşmasının uygulanmaya geçmesi kapsamında, alt komitelerin kurulmasını, ateşkesi izleme ve denetleme mekanizmalarını tartışacağı belirtildi.
Askeri komite toplantılarına, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden 5'er askeri temsilci katılıyor.
Açıklamada, Gadamis'teki toplantının, Libya içinde düzenlenen ilk 5+5 askeri komite toplantısı olma özelliği taşıdığına dikkat çekildi.
İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen askeri komite toplantılarının dördüncü turunda, Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında ateşkes anlaşması imzalanmıştı.
BM Genel Sekreteri Libya Özel Temsilci Vekili Stephanie Williams, kalıcı ateşkes anlaşması gereği ülkedeki tüm paralı askerlerin ve yabancı savaşçıların 3 ay içinde Libya topraklarından ayrılacağını bildirmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.