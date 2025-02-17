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Dünya

Kahire’nin batısında bir binanın çökmesi sonucu 10 kişi öldü

Mısır’ın başkenti Kahire’nin batısında bulunan bir binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İbrahim Khazen, Hamdi Yıldız  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Kahire’nin batısında bir binanın çökmesi sonucu 10 kişi öldü

Kahire

Mısır Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Giza vilayetinin Kirdase bölgesinde bir apartman çöktü.

Binanın çökmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralılar, 6 Ekim şehrindeki Şeyh Zayid Uzmanlık Hastanesi’ne nakledildi.

Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarının devam ettiğini ve olası bir yaralı ihtimaline karşı arama çalışmalarının sürdürüldüğünü belirtti. 

Açıklamada, binanın çökme sebebine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Yerel basında geçen bilgilerde, 3 katlı olduğu belirtilen binada çökme öncesinde mutfak tüpü patlaması yaşandığı aktarıldı.

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