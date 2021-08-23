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Dünya

Kabil'den barkodlu tahliye

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye çalışmaları hızla devam ediyor.

Aykut Karadağ   | 23.08.2021
Kabil'den barkodlu tahliye

Kabil

ABD'nin Kabil'den tahliye için son tarih olarak açıkladığı 31 Ağustos gününe kısa bir süre kala, Afganistan'ın dünyaya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda tahliye operasyonları hız kazandı.

Havalimanında görev yapan güvenlik güçleri tahliye mesaisini gece gündüz sürdürüyor.

23.08.2021

Taliban’ın Afganistan’ın başkenti Kabil’de kontrolü ele geçirmesinin ardından Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda tahliye çalışmaları hızla devam ediyor.

Afganistan'da görevli vatandaşlarını ve kendi bünyelerinde çalışan Afganları tahliye etmek için yoğun bir mesai yürüten güvenlik güçleri, tahliye işlemlerinde karışıklık yaşanmaması için çeşitli önlemler alıyor.

Havalimanında tahliye edecekleri kişilere, üzerinde barkod bulunan bileklik takan ABD askerleri, uçağa binmeden önce kişilerin bileğindeki barkodu okutarak sisteme kaydediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, Afganistan'ın başkenti Kabil'den 14 Ağustos'tan bu yana 28 bin kişinin tahliye edildiğini açıklamıştı.

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