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Dünya

Kabil'deki tahliye kaosunun en büyük mağduru çocuklar

35 dereceyi aşan sıcaklık, susuzluk ve bölgedeki kargaşa ortamının en büyük mağdurları arasında yer alan çocuklara Türk askerleri su ve yiyecek dağıtıyor.

Aykut Karadağ   | 23.08.2021
Kabil'deki tahliye kaosunun en büyük mağduru çocuklar

Afghanistan

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkenin dışarıya açılan kapısı olan Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nın çevresinde binlerce kişinin zorlu bekleyişi sürüyor.

35 dereceyi aşan sıcaklık, susuzluk ve bölgedeki kargaşa ortamının en büyük mağdurları arasında çocuklar yer alıyor.

Kimi zaman çevrelerindeki kargaşaya aldırmadan oyunlar oynayan, kimi zaman da yaşadıkları gerginliğin etkisiyle ailelerinin yanından ayrılmak istemeyen çocuklar, havalimanı çevresindeki izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi de atlatıyor.

Havalimanı kontrol noktalarında tahliye için bekleyenlere yardım elini uzatan Afganistan Türk Görev Kuvveti Komutanlığı bünyesindeki Türk askerleri de devriyeleri sırasında çocuklara su ve yiyecek dağıtıyor.

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