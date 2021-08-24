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Dünya

Kabil'deki havalimanının giriş kapısında 4 Afgan askeri hayatını kaybetti

Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı giriş kapısında Afganistanlı bir askerin havaya ateş açması üzerine yabancı güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle yaşanan kargaşada 4 Afgan askeri hayatını kaybetti, 3 asker yaralandı.

Aykut Karadağ   | 24.08.2021
Kabil'deki havalimanının giriş kapısında 4 Afgan askeri hayatını kaybetti

Ankara

Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı önündeki askeri hatta dün gece sıcak saatler yaşandı.

İddiaya göre, Afganistan özel kuvvetlerinden bir asker, havalimanı önündeki bir araç içinde arkadaşının cesedini buldu. Sinir krizi geçiren Afgan askerinin havaya ateş açması üzerine bölgede nöbet tutan uluslararası güçler, kendilerine saldırı olduğunu düşünerek karşılık verdi. Çıkan kargaşada 4 Afgan askeri hayatını kaybetti, 3 Afgan askeri yaralandı.


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