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Dünya

Kabil'deki bombalı saldırıda 1 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 30.04.2022
Kabil'deki bombalı saldırıda 1 kişi öldü Fotoğraf: Bilal Güler/AA

Afganistan

Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Dehburi Kavşağı'nda bir yolcu minibüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Zadran, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün de Kabil'in Seh Rahai Alauddin bölgesinde bir camide cuma namazı sonrası düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybetmişti.

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