Kabil'deki bombalı saldırıda 1 kişi öldü
Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir minibüse düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Afganistan
Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Dehburi Kavşağı'nda bir yolcu minibüsüne yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 1 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Zadran, saldırıda 3 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Dün de Kabil'in Seh Rahai Alauddin bölgesinde bir camide cuma namazı sonrası düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişinin hayatını kaybetmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.