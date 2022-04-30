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Dünya

Irak'ta Ayn el-Esed Üssü yakınlarına 2 füze atıldı

Irak'ın Enbar kentinde Ayn el-Esed Hava Üssü yakınlarına 2 füze düştüğü bildirildi.

Zeynep Hilal Karyağdı Duran   | 30.04.2022
Irak'ta Ayn el-Esed Üssü yakınlarına 2 füze atıldı

Bağdat

Irak Emniyet Basın Ofisinden konuyla alakalı kısa açıklama yayımlandı.

Açıklamada, Enbar'daki Ayn el-Esed Üssü yakınlarına 2 füze düştüğü, olayda herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığı belirtildi.

Emniyet birimlerinin soruşturma açtığı, ayrıntıların daha sonra kamuoyu ile paylaşılacağı ifade edildi.

Yerel medyada füzelerden birinin üssün 4 kilometre uzağına düştüğü haberleri yer aldı.

Ayn el-Esed Üssü'nde terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun danışmanları da bulunuyor.

Terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona bağlı muharip kuvvetlerin Irak'taki görevinin aralık ayında sona erdiği, yalnızca danışmanların kaldığı duyurulmuştu.

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