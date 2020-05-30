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Dünya

Kabil'de özel televizyon kanalı çalışanlarına bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de, özel televizyon kanalı Khurshid çalışanlarına yönelik bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 30.05.2020
Kabil'de özel televizyon kanalı çalışanlarına bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Khurshid televizyonundan yapılan açıklamada, kanal çalışanlarını taşıyan aracın Kabil'in Trafik Kavşağı'nda bombalı saldırıya uğradığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıda televizyon kanalında çalışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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