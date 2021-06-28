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Dünya

Kabil'de motosiklet kullanmak geçici olarak yasaklandı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de motosiklet kullanımına geçici olarak yasak getirildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 28.06.2021
Kabil'de motosiklet kullanmak geçici olarak yasaklandı

Afghanistan

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil ve ilçelerinde geçici olarak motosiklet kullanmanın yasaklandığını söyledi.

Durum bazı Kabil sakinleri için sorun yaratsa da bu konuda halkın güvenlik güçlerine destek olmasını beklediklerini ifade eden Aryen, yasağa uymayanların motosikletlerine el konulacağını belirtti.

Bu yasağın nedeni henüz açıklanmasa da artan güvenlik tehditleri nedeniyle uygulamaya konulduğu tahmin ediliyor.

Ülkede şiddet olayları arttı

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken saldırılar devam ediyor.

Taliban, 21 Haziran'da da ülkenin kuzeyindeki Belh vilayetinin Devlet Abad, Şolgere ve Kişindeh ilçelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Yine kuzeydeki Belh ve Samangan vilayetlerinde iki ilçenin kontrolü, 20 Haziran'da örgütün eline geçmişti.

Son 2 ayda Taliban'ın kontrolüne geçen ilçe sayısı 45'i aştı.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, Taliban, kent merkezleri hariç ülke topraklarının yüzde 50 ila 70'ini elinde bulunduruyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden derlediği bilgilere göre, Taliban, 407 ilçeden 130'dan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş durumda. Bunlardan 60 kadar ilçedeki bazı beldeler Afgan güvenlik güçlerinin kontrolünde bulunuyor.

Ülkenin 34 vilayet merkezi de hükümetin kontrolü altında.

Afganistan topraklarının büyük bölümünde güvenlik güçleri ile Taliban arasında mücadele sürüyor, 407 ilçenin 200 kadarında çatışmalar devam ediyor.


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