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Dünya

Kabil'de intihar saldırısı: 5 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Marşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesinin önünde düzenlenen intihar saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaıberdı Sadat   | 11.02.2020
Kabil'de intihar saldırısı: 5 ölü

Afghanistan

Afganistan Savunma Bakanlığı, intihar saldırganının, üzerine yerleştirdiği bombayı, Kabil'deki Marşal Fahim Ulusal Savunma Üniversitesinin  yakınlarında kalabalığın arasında patlattığını açıkladı.

Saldırıda 4 asker ile bir sivilin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 5 asker ile 1 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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