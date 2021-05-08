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Dünya

Kabil'de iftar saatinde okul önünde bombalı saldırı: 30 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir okulun önünde iftar saatinde düzenlenen bombalı saldırıda 30 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 08.05.2021
Kabil'de iftar saatinde okul önünde bombalı saldırı: 30 ölü

Kabil

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Seyid-ü Şüheda Okulu önünde bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda çoğu öğrenci 30 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Aryen, 52 sivilin de yaralandığını, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtti.


Görgü tanıkları ise saldırganın bomba yüklü araçla söz konusu okulun giriş kapısını hedef aldığını, saldırıda 30'un üzerinde sivilin öldüğünü öne sürdü.

Saldırının olduğu bölgeye çıkan tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Taliban ise saldırıyla bağlantılarının olmadığını ve saldırıyı kınadıklarını açıkladı.

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