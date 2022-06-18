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Dünya

Kabil'de Hindu ve Sih tapınağına bombalı ve silahlı saldırı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Hindu ve Sih tapınağına bombalı ve silahlı saldırı düzenlendi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 18.06.2022
Kabil'de Hindu ve Sih tapınağına bombalı ve silahlı saldırı Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat - AA

Kabil

Taliban yönetiminin İçişleri Bakanlığı, Kabil'in Karte-i Pervan bölgesinde Hindu ve Sih tapınağına bombalı ve silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada tapınağın içine giren saldırganların etkisiz hale getirilmesi için operasyonun devam ettiği kaydedildi.

Görgü tanıklarının ifadesine göre, saldırı tapınakta Hindu ve Sih dini mensuplarının gerçekleştirdiği bir tören sırasında yapıldı.

Taliban güçleri tapınağa giden tüm caddeleri trafiğe kapattı.

Can kaybıyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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