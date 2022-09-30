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Dünya

Kabil'de eğitim merkezine düzenlenen saldırıda 19 kişi öldü

Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 19 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 30.09.2022
Kabil'de eğitim merkezine düzenlenen saldırıda 19 kişi öldü

Ankara

Taliban yönetiminin Kabil Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Halid Zadran, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in batısında bulunan Kac Eğitim merkezine bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 19 kişinin öldüğünü ifade eden Zadran, 27 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Zadran, saldırının, eğitim merkezinde deneme sınavı yapıldığı sırada düzenlendiğini kaydetti.

Görgü tanıkları, saldırının intihar eylemi olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Kabil'in batısında ağırlıklı olarak Hazara Şiileri yaşıyor. Daha önce de aynı bölgede düzenlenen benzer saldırıları terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

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