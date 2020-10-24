Euro
9.46
Dolar
7.97
BIST 100
1,190.63
Altın
1,901.82
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Kabil'de eğitim merkezine bombalı saldırı: 10 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kevser Danış Eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 24.10.2020
Kabil'de eğitim merkezine bombalı saldırı: 10 ölü

Kabil

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Kevser Danış Eğitim merkezine düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, basına yaptığı açıklamada, Kabil'in Daşt-i Barçi bölgesinde Kevser Danış Eğitim merkezine bombalı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Aryen, saldırıda ilk belirlemelere göre 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 kişinin ise yaralandığını belirtti.

Görgü tanıkları, ölü sayısının daha fazla ve saldırının intihar saldırısı olduğunu öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'nin yüzde 40'a yakın vakasının İstanbul'da olduğunu artık biliyoruz
Belçika’da Kovid-19 salgınına karşı 'bölgesel' yeni tedbirler alınıyor
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'a Kovid-19 teşhisi konuldu
İran'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında 43 şehirde iş yerleri kapatılacak
İran'da son 24 saatte 335 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kabil'de eğitim merkezine bombalı saldırı: 10 ölü

Kabil'de eğitim merkezine bombalı saldırı: 10 ölü

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: İyi ve yapıcı görüşmeler yaptık

NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ikinci gününde Irak ve Afganistan konuşulacak

Afganistan'da Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi öldü

Afganistan'da Taliban saldırısında 20 güvenlik görevlisi öldü
'Korucuyu aile' Afganistanlı 3 gencin dilleri ve gönüllerine tercüman oldu

'Korucuyu aile' Afganistanlı 3 gencin dilleri ve gönüllerine tercüman oldu
TİKA, Hace Abdullah-ı Ensari Çilehanesi'ni restore etti

TİKA, Hace Abdullah-ı Ensari Çilehanesi'ni restore etti