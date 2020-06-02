Kabil'de camide bombalı saldırı: 2 ölü
Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda ülkenin önemli din alimlerinden imam Muhammed Ayaz Niyazi ile bir kişi hayatını kaybetti.
Afganistan
İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vezir Ekber Han Camisi'ne yerleştirilen bombanın, akşam namazı sırasında patlatıldığını söyledi.
Aryen, saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Niyazi ile bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını ve cami avlusunda patlamaya hazır başka bir bombanın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.