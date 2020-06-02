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Dünya

Kabil'de camide bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Vezir Ekber Han Camisi'ne düzenlenen bombalı saldırıda ülkenin önemli din alimlerinden imam Muhammed Ayaz Niyazi ile bir kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 02.06.2020
Kabil'de camide bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Tarık Aryen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vezir Ekber Han Camisi'ne yerleştirilen bombanın, akşam namazı sırasında patlatıldığını söyledi. 

Aryen, saldırıda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Niyazi ile bir sivilin yaşamını yitirdiğini, 2 kişinin yaralandığını ve cami avlusunda patlamaya hazır başka bir bombanın etkisiz hale getirildiğini kaydetti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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