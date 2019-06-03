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Dünya

Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü

Afganistan'ın başkenti Kabil'in Dar-ül Aman Caddesi'nde devlet memurlarını taşıyan minibüse yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 5 kişinin öldüğü bildirildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 03.06.2019
Kabil'de bombalı saldırı: 5 ölü

Afganistan

İçişleri Bakanlığı Sözcücü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Bağımsız İdari Reform ve Kamu Hizmeti Komisyonu personelini taşıyan minibüse yerleştirilen bombanın, Kabil'in Dar-ül Aman Caddesi'nde patladığını belirtti.

Saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Rahimi, 10 kişinin de yaralandığını söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan dün de başkent Kabil'de peş peşe düzenlenen 3 ayrı bombalı saldırıda bir kişi hayatını kaybetmişti.

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