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Dünya

Kabil'de bir okul ve kursta peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi

Afganistan'ın başkenti Kabil'in batısındaki Abdul Rahim Şehit Lisesi ve Mumtaz Kursunda peş peşe düzenlenen bombalı saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 19.04.2022
Kabil'de bir okul ve kursta peş peşe bombalı saldırılar düzenlendi

Kabil

Taliban geçici hükümetinin Kabil Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halid Zadran, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kabil'in batısında üç bombalı saldırıyla Şiilerin hedef alındığını söyledi.

Zadran, saldırılarda ilk belirlemelere göre 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin yaralandığını belirtti.

Saldırıların gerçekleştiği bölgeye giden tüm caddeler trafiğe kapatıldı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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