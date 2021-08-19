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Dünya

Kabil Uluslararası Havalimanı’nda tahliye hareketliliği sürüyor

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Uluslararası Havalimanı’nda çeşitli ülkelerin tahliye çalışmaları devam ediyor. Son iki günde 64 uçuş yapılarak binlerce kişi Afganistan’dan tahliye edildi.

Aykut Karadağ   | 19.08.2021
Kabil Uluslararası Havalimanı’nda tahliye hareketliliği sürüyor

Ankara

Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı’nda güvenlik güçlerinin denetiminde tahliye çalışmaları sürüyor.

Son günlerde yaşanan kaos görüntülerinin ardından güvenlik önlemlerinin arttırıldığı havalimanında daha sakin bir görüntü hakim.

19.08.2021

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Uluslararası Havalimanı’nda çeşitli ülkelerin tahliye çalışmaları devam ediyor.

Havalimanında işlemleri tamamlanan çeşitli ülke vatandaşları, uçaklara alınarak Afganistan’dan tahliye ediliyor. Son iki günde ülkeden tahliyeler kapsamında 64 uçuş gerçekleşti.

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