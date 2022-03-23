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Dünya

Kabe ve Mescid-i Nebevi'de ramazan ayında itikaf yapılabilecek

Suudi Arabistan, Kovid-19'la mücadele kapsamında iki yıl gelen kısıtlamanın ardından Kabe ve Mescid-i Nebevi'de bu yıl ramazan ayının son 10 gününde itikaf ibadetinin yapılabileceği bildirildi.

Hamdi Yıldız   | 23.03.2022
Kabe ve Mescid-i Nebevi'de ramazan ayında itikaf yapılabilecek

Riyad

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberine göre, belli ölçüler içinde Mekke'deki Haremi Şerif ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de itikaf ibadetinin yapılabileceği açıklandı.

Açıklamada, "Hz. Peygamber'in sünneti gereği her iki mescitte de bu yıl ramazan ayının son 10 günü itikaf imkanı olacak." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, yakında elektronik ortamda izin başvurularının açılacağı kaydedildi.


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Kabe ve Mescid-i Nebevi'de ramazan ayında itikaf yapılabilecek