Dolar
18.58
Euro
18.09
Altın
1,695.15
ETH/USDT
1,316.40
BTC/USDT
19,408.00
BIST 100
3,567.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Julia Fırtınası, 1. derece kasırgaya dönüştü

Karayip Denizi'nin güneyinde meydana gelen, Kolombiya'nın San Andres ve Providencia adalarının arasından geçmekte olan Julia Fırtınası'nın, 1. derece kasırgaya dönüştüğü açıklandı.

Muhammed Emin Canik   | 09.10.2022
Julia Fırtınası, 1. derece kasırgaya dönüştü

Buenos Aires

ABD merkezli Ulusal Kasırga Merkezi, pazar sabahı Nikaragua'nın batı kıyılarını vurması beklenen tropik Julia Fırtınası'nın, 1. derece kasırgaya dönüştüğünü duyurdu.

Yapılan açıklamada, "ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ve Hava Kuvvetleri Rezervi keşif uçaklarından elde edilen veriler, Julia'nın, San Andres ve Providencia adaları yakınından geçerken bir kasırgaya dönüştüğünü gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Julia Kasırgası'nın, saatte 28 kilometre hızla ilerlediği ve saatte 120 kilometre hızında sürekli rüzgarlara ulaştığı belirtildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek alarm durumundayız. Julia Fırtınası'nın bir kasırgaya dönüşmesi ve gece 7 ile 9 arasında San Andres'e ulaşması kuvvetle muhtemeldir. Tüm otel altyapısı, savunmaz durumdaki halka barınacak yer açmalı." duyurusunda bulunmuştu.

Kasım 2020'de bölgeyi vuran Iota Kasırgası, Providencia Adası'nın altyapısının yüzde 98'ine zarar vermişti.

Pazar sabahı Nikaragua'ya ulaşması beklenen ve ülkede 800 bin kişiyi tehdit eden Julia Kasırgası nedeniyle ülkede sarı alarm ilan edilmiş ve batı kıyısında tahliyeler başlamıştı.

Yetkililer, toprak kayması ve sel için zayıf konumdaki 205 kritik noktada yaşayan 68 binden fazla kişi için 345 barınak merkezi planlamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Sağlık Bakanı Koca'dan İzmir'de bir aile hekiminin darbedilmesine tepki
Karaköy önlerinde su alan tekne battı
Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oluyor
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Julia Fırtınası, 1. derece kasırgaya dönüştü

Julia Fırtınası, 1. derece kasırgaya dönüştü

Kasırgaya dönüşmesi beklenen Julia Fırtınası, Nikaragua'ya ilerliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet