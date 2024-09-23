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Dünya

Jeffrey Sachs'dan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na imza

Emine Erdoğan ile görüşen Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı (SDSN) Başkanı Prof. Dr. Jeffrey Sachs, "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Başak Akbulut Yazar  | 23.09.2024 - Güncelleme : 23.09.2024
Jeffrey Sachs'dan "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"na imza

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BM 79. Genel Kurulu dolayısıyla ABD'ye gelen Emine Erdoğan, Sachs'ı New York'taki Türkevi'nde karşıladı.

BM Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı Emine Erdoğan ile Sachs arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Görüşmede, Sachs'ın, 150 ülkeden 2 bin üniversiteyi içeren Küresel Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı'yla "Sıfır Atık" projesine sunabilecekleri katkıları ele aldıklarını, bu konudaki liderliğinden dolayı Emine Erdoğan'ı takdirle karşıladığını söylediği belirtildi.

Küresel kalkınmanın barış olmadan mümkün kılınamayacağını kaydeden Sachs'ın, Türkiye'nin, Ukrayna ve süregelen savaşlar başta olmak üzere çatışmalara dair arabuluculuğu ve çözüme yönelik çabalarının çok önemli olduğunu ifade ettiği aktarıldı.

Görüşmenin ardından Sachs, 2023'de BM 78. Genel Kurulu'nda küresel imzaya açılan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk imzacısı olduğu "Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı"nı imzaladı.

Emine Erdoğan, imza dolayısıyla Sachs'a teşekkür etti.

"Daha temiz ve yaşanabilir bir dünya adına verdiği destek için teşekkür ediyorum"

Emine Erdoğan, görüşme sonrasında yaptığı sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu kapsamında ziyaret ettiğimiz New York Türkevi'nde, BM Sürdürülebilir Kalkınma Çözümleri Ağı Başkanı (SDSN) Jeffrey Sachs ile bir araya geldik. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmakta 'Sıfır Atık' uygulamasının kazandıracağı ivme hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Sachs’ın 150 ülkeden 2 bin üniversiteyi içeren, küresel sürdürülebilir kalkınma çözümleri ağı ile projeye sunabilecekleri katkıları ele aldık. Küresel kalkınmanın, daha adil ve kapsayıcı bir geleceğin öncelikle barış ortamında ortak çabalarla gerçekleştirilebileceği hususunda hemfikiriz. Bu vesileyle 'Küresel Sıfır Atık İyi Niyet Beyanı’nı imzalayan Sayın Sachs’a, daha temiz ve yaşanabilir bir dünya adına verdiği destek için teşekkür ediyorum."


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