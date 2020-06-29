Japonya'ya giriş yasağının kapsamı 129 ülkeye ulaştı
Japonya'da, yeni tip koronavirüs salgınına karşı 18 ülkenin daha giriş yasağı kapsamına alındığı ve yolcu kabul edilmeyecek ülke sayısının 129'a ulaştığı bildirildi.
Tokyo
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Japonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Ulusal Güvenlik Konseyinin (NSC) kararı doğrultusunda Japonya'ya giriş yasağı uygulanacak ülkeler listesi genişletildi.
Buna göre, Asya'dan Gürcistan, Orta Doğu'dan Irak, Lübnan, Afrika'dan Cezayir, Moritanya, Senegal, Kamerun, Orta Afrika Cumhuriyeti, Eswatini listeye eklendi.
Listeye Orta Amerika'dan Kosta Rika, Guatemala, Nikaragua, Karayipler'den Küba, Grenada, Haiti, Jamaika, Saint Vincent Grenadines, Güney Amerika'dan Guyana da dahil edildi.
Bu ülkelere son iki haftada seyahat öyküsü bulunan yolcular 1 Temmuz'dan itibaren Japonya'ya kabul edilmeyecek.
Karar sonrası ülkeye yolcu kabul edilmeyecek ülke sayısı 129'a ulaştı.
Ülkede marttan bu yana Çin, Güney Kore, ABD, Rusya, Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen yolculara giriş yasağı uygulanıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.