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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısına ilişkin basın toplantısı düzenliyor
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Dünya, Koronavirüs

Japonya'ya giriş yasağının kapsamı 100 ülkeye ulaştı

Japonya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı 13 ülkenin daha yasak kapsamına alındığı ve yolcu kabul edilmeyecek ülke sayısının 100'e ulaştığı bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 12.05.2020
Japonya'ya giriş yasağının kapsamı 100 ülkeye ulaştı

Tokyo

Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu, düzenlediği basın toplantısında, Japonya'ya giriş yasağı uygulanacak ülkeler listesinin genişletildiğini açıkladı.

Bakan Motegi, "Salgının hız kazandığı bölgeler zamanla değişiyor." diyerek Kovid-19 önlemleri kapsamında giriş yasağı uygulanacak 13 ülkeyle listedeki sayının 100'e ulaştığını belirtti.

Buna göre, Meksika, Kolombiya, Uruguay, Honduras, Bahamalar, Kabo Verde Cumhuriyeti, Gabon, Gine Bissau, Sao Tome ve Principe, Ekvator Ginesi, Maldivler, Azerbaycan ve Kazakistan olmak üzere 13 ülkeye son iki haftada seyahat geçmişi bulunan yolcular Japonya'ya kabul edilmeyecek.

Ülkede, mart ayından beri Çin, Güney Kore, ABD, Rusya, Avrupa'nın birçok ülkesinden gelen yolculara giriş yasağı uygulanıyor.

Tokyo'da vaka sayısı 5 bin sınırında

Japonya'da son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 79 artarak 16 bin 759'a, ölü sayısı 21 artışla 691'e yükseldi. Vakaların 4 bin 987'si Tokyo'da görüldü.

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