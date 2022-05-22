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Dünya

Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ahmet Furkan Mercan   | 22.05.2022
Japonya'nın kuzeydoğusunda 5,8 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Fukuşima'nın İwaki bölgesinde yerel saatle 12.24'te 5,8 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Ajans, depremin 30 kilometre derinlikte kaydedildiğini duyurdu. Depremin ardından dev dalga uyarısı yapılmadı.

Sarsıntının İbaraki, Miyagi,Yamagata'da eyaletlerinde de hissedildiği kaydedildi.

Kyodo ajansına göre Fukuşima'daki "Dai-içi" ve "Dai-ni" ile İbaraki'deki "Tokai 2" nükleer santrallerinde anormallik saptanmadı.

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