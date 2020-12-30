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Dünya

Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusunda yer alan İbaraki eyaletinde yerel saatle 09.35'te 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 30.12.2020
Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem

Tokyo

Japonya'nın İbaraki eyaletinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Japonya Meteoroloji Ajansına göre, başkent Tokyo'nun kuzeydoğusunda yer alan İbaraki eyaletinde yerel saatle 09.35'te 5,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

60 kilometre derinlikte oluşan deprem, çevre eyaletler Çiba, Toçigi, Gunma ve Saitama eyaletlerinde hissedildi.

Ajans, tsunami uyarısında bulunmadı.

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