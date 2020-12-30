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Dünya

Esed rejiminden İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası

Esed rejimi, İsrail'in, yerel saatle 01.30'da Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesinde rejime ait bir hava savunma birimine saldırı düzenlediğini iddia etti.

Ethem Emre Özcan   | 30.12.2020
Esed rejiminden İsrail'in Şam'a hava saldırısı düzenlediği iddiası

Ankara

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'a hava saldırısı gerçekleştirdiğini ileri sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 01.30'da Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesinde rejime ait bir hava savunma birimine saldırı düzenlediğini iddia etti.

Hava saldırısı sonucu 1 kişinin öldüğü, 3 rejim askerinin yaralandığı ileri sürülen haberde, maddi hasarın da meydana geldiği belirtildi.

Başkent Şam ve kırsalındaki bölgelerde rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullah'ı unsurlarının bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, İsrail'in 25 Aralık'ta da Suriye'nin Hama iline bağlı Misyaf bölgesine füze saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

İsrail ordusu, 18 Kasım'da, Suriye'de Esed rejimi ve İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücüne ait askeri hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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