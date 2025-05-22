Dolar
38.85
Euro
44.11
Altın
3,313.44
ETH/USDT
2,661.70
BTC/USDT
110,510.00
BIST 100
9,434.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, “Enflasyon Raporu 2025-II” bilgilendirme toplantısında konuşuyor İstanbul’da "Uluslararası Aile Forumu" gerçekleşiyor Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenecek THY Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonu öncesi katılımcı takımların başantrenörleri ve kaptanları ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Japonya'dan diplomatlara ateş açan İsrail'e protesto notası

Japonya hükümetinin, Batı Şeria’nın Cenin kentinde büyükelçi ve diplomatların yer aldığı heyete askerlerce ateş açılmasına karşı İsrail'e protesto notası verdiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 22.05.2025 - Güncelleme : 22.05.2025
Japonya'dan diplomatlara ateş açan İsrail'e protesto notası

Ankara

Japonya Dışişleri Bakanı İvaya Takeşi, Ulusal Meclisin Dışişleri ve Savunma Komitesinde yaptığı konuşmada, İsrailli askerlerin diplomatik heyete ateş açmasına tepki gösterdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail hükümetine sert protesto notası verdiklerini kaydeden İvaya, "Böyle bir olayın meydana gelmesi, gerçekten pişmanlık verici ve olmamalıydı." ifadesini kullanarak tekrarının önlenmesi çağrısında bulundu.

Protesto notası, Japonya Dışişleri Bakanlığı Orta Doğu ve Afrika Dairesi Genel Müdürü Toşihide Ando tarafından İsrail'in Tokyo Büyükelçisi Gilad Cohen'e iletildi.

Kabine Baş Sekreteri Hayaşi Yoşimasa Hayashi, düzenlediği basın toplantısında, "İsrail tarafını tam bir açıklama yapmaya ve (olayın) tekrarını önlemeye güçlü şekilde teşvik edeceğiz." dedi.

Olayda Japonlar da dahil olmak üzere hiç kimsenin yaralanmamasının memnun edici olduğunu kaydeden Hayaşi, İsrail tarafına protesto gönderdiklerini ve bir açıklama talep ettiklerini yineledi.

Olay

İsrail ordusunun, Cenin kentinde ateş açtığı heyette Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğundan diplomatların da yer aldığı belirtilmişti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise diplomatik heyetin Cenin’e "koordineli" şekilde giriş gerçekleştirdiği iddia edilmişti.

Açıklamada, koordinasyon kapsamında diplomatik heyet için onaylanmış güzergah belirlendiği ve aktif çatışma bölgesi olması nedeniyle bu güzergahı izlemeleri talimatının verildiği öne sürülmüştü.

Bölgede görev yapan İsrail askerlerinin, onları uzaklaştırmak amacıyla uyarı ateşi açtığı belirtilen açıklamada, herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı kaydedilmişti.

Heyette Çin, Hindistan dahil 30'dan fazla ülkeden diplomatların yer aldığı bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu "Karadeniz ve Balkanlar Güvenlik Forumu" bugün başlıyor
Bakan Yumaklı, "3. Ulusal Yaban Hayvanları Kongresi"ne video mesaj yolladı
Orman teşkilatı, orman yangınlarıyla mücadelede kara ve hava gücünü artırdı
Yargıtay, eşini eve almayan kocaya verilen hapis cezasını onadı
Balat'taki seyyar satıcı cinayetine ilişkin dava açıldı

Benzer haberler

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine son 24 saatteki saldırılarında 98 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'nin çeşitli bölgelerine son 24 saatteki saldırılarında 98 Filistinli hayatını kaybetti

Hollanda kamu yayıncıları, İsrail'in Eurovision'a katılımını sorguluyor

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria’da araç yaktı, camiye saldırdı

Japonya'dan diplomatlara ateş açan İsrail'e protesto notası

Japonya'dan diplomatlara ateş açan İsrail'e protesto notası
Hollanda'da, İsrail'den gelen F-35 parçaları taşıyan geminin limana yanaşması protesto edildi

Hollanda'da, İsrail'den gelen F-35 parçaları taşıyan geminin limana yanaşması protesto edildi
Gazze'deki hükümet: 81 günlük ablukanın ardından ilk yardım tırları Gazze’ye girdi

Gazze'deki hükümet: 81 günlük ablukanın ardından ilk yardım tırları Gazze’ye girdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet