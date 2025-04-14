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Dünya

Japonya'daki Japon nüfusu 898 bin azaldı

Japonya hükümeti, ülkedeki Japon vatandaşlarının sayısının önceki yıla kıyasla 898 bin azalarak 120,3 milyona gerilediğini açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Japonya'daki Japon nüfusu 898 bin azaldı

Ankara

Japonya İçişleri ve İletişim Bakanlığının yayımladığı güncel istatistiklere göre, Ekim 2024 itibarıyla Japon vatandaşlarının sayısında şimdiye kadarki en büyük yıllık düşüş kaydedildi.

Buna göre, ülkede Ekim 2024 itibarıyla Japon vatandaşlarının sayısı önceki yıla kıyasla 898 bin azalarak 120,3 milyona düştü.

Yabancılar dahil ülkenin toplam nüfusu da Ekim 2024 itibarıyla, yıldan yıla 550 bin azalışla 123,8 milyona geriledi.

Çalışma çağı kabul edilen "15-64 yaş aralığındaki nüfus" ise 224 bin azalarak 73,73 milyon olarak kaydedildi.

Nüfus düşüşünde toplumun yaşlanması ve doğum oranlarının gerilemesinin etkili olduğu belirtiliyor.

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