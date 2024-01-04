Dolar
29.79
Euro
32.56
Altın
2,047.26
ETH/USDT
2,236.70
BTC/USDT
43,118.00
BIST 100
7,412.04
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 78'e çıktı

Japonya'nın batısındaki İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 78'e yükseldi.

Ahmet Furkan Mercan  | 04.01.2024 - Güncelleme : 04.01.2024
Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 78'e çıktı

Kanazawa

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre 1, 2 ve 3 Ocak'ta İşikawa'nın Noto Yarımadası ve açıklarında büyüklükleri 5 ile 7 arasında değişen depremler meydana geldi.

Yarımada bölgesinde bugün yerel saatle 00.36'da 4,8 ve 04.38'de 4,9 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi. Artçı sarsıntıların sürdüğü aktarıldı.

50'den fazla kişinin akıbeti bilinmiyor

İşikawa Eyalet Valiliği, bölgedeki depremlerde 78 kişinin hayatını kaybettiğini, bölge genelinde 300'den fazla yaralının tedavi gördüğünü açıkladı.

Eyalet genelinde 165 okul ve tesiste kısmen hasar saptanırken, 30 bini aşkın kişinin okul ve spor salonu gibi tahliye noktasında konakladığı duyuruldu.

Noto Yarımadası genelinde süren yağışların da toprak kaymalarını tetikleyebileceği uyarıları yapıldı.

Bölge genelinde 50'den fazla kişinin akıbetinin bilinmediği bildirildi.

-Ağır iş makineleri bölgeye taşınıyor

Bölgeye sevk edilen Japonya Öz Savunma Kuvvetlerine (SDF) bağlı 2 bin personelin, arama kurtarma faaliyetlerine katıldığı, SDF'ye ait helikopterlerin, ihtiyaç malzemesi tedariki için kullanıldığı vurgulandı.

SDF'ye ait nakliye gemisinin, enkaz temizleme faaliyetleri için bölgeye taşıdığı ağır iş makinelerini Wajima kent limanına bırakacağı kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
Sibergöz-11 operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı
Filistin'e 2 bin 334 ton yardım malzemesi taşıyan gemi Mersin'den uğurlandı
İsrail adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yakalanan 34 şüphelinin ifadelerinin alınmasına başlandı
Bursa'da şehit teğmenin adı çocukluğunu geçirdiği ilçedeki sokakta yaşatılacak

Benzer haberler

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 78'e çıktı

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 78'e çıktı

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ihracat 1 milyar doları aştı

Japonya'da havalimanındaki kazaya karışan sahil güvenlik uçağının kulenin talimatına uymadığı ortaya çıktı

Japonya'da pistteki uçak kazasının ardından 100'den fazla uçuş iptal edildi

Japonya'da pistteki uçak kazasının ardından 100'den fazla uçuş iptal edildi
Doğanşehir'de deprem konutlarından 350'si ay sonuna yetiştirilecek

Doğanşehir'de deprem konutlarından 350'si ay sonuna yetiştirilecek
Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 73'e çıktı

Japonya'daki depremlerde ölenlerin sayısı 73'e çıktı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet