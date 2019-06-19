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Dünya

Japonya'daki depremde 26 kişi yaralandı

Japonya'nın kuzeydoğusunda dün meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde en az 26 kişinin yaralandığı bildirildi.

Emel Öz Gözellik   | 19.06.2019
Japonya'daki depremde 26 kişi yaralandı

Ankara

Kyodo ajansının haberinde Japonya'da meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki depremde Yamagata, Niigata ve Miyagi'de biri ağır 26 kişinin deprem sırasında yaralandığı belirtildi.

Japonya Meteoroloji Ajansının ilk olarak 6,8 büyüklüğünde olarak duyurduğu deprem daha sonra 6,7 olarak güncellendi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) ise yerin 12 kilometre altında kaydedilen depremin büyüklüğünü 6,4 olarak açıklamıştı.

Depremin ardından yapılan tsunami uyarısı daha sonra kaldırılmıştı.

Niigata ve Yamagata'da depremin ardından 10 bin evde elektrik kesintisi yaşanmış, bazı hızlı tren servislerinde aksamalar olmuştu.




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