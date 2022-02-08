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Dünya

Japonya'da 'Ukrayna ile dayanışmayı' vurgulayan meclis kararı kabul edildi

Japonya'da, Ukrayna halkı ile dayanışmanın vurgulandığı meclis kararı onaylandı.

Ahmet Furkan Mercan   | 08.02.2022
Japonya'da 'Ukrayna ile dayanışmayı' vurgulayan meclis kararı kabul edildi

Tokyo

Japonya Temsilciler Meclisi (Şuugiin), "ülkelerinin ve bölgelerinin istikrarını ümit eden Ukrayna halkıyla dayanışma içinde olduklarını" beyan eden kararı kabul etti.

Kararda, Rusya'nın Ukrayna sınırına askeri yığınağını sürdürmesinin, bölgesel tansiyonun yükselmesinin doğrudan sebebi olarak görüldüğüne yönelik atıfta bulunulmaması dikkati çekti.

"Statükonun güçle değiştirilmesi kabul edilemez." ifadesi kullanılan kararda, söz konusu duruma yönelik Tokyo hükümetinin "büyük endişe taşıdığı" kaydedildi.

Kararda, Japon hükümetine yapılan çağrıda, "barışın en yakın zamanda tesis edilmesi, Ukrayna'daki tansiyonun düşürülmesi amacıyla bütün imkanların kullanılması ve tüm diplomatik kaynaklardan istifade edilmesi" istendi.

Japonya'nın "Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü mütemadiyen desteklediğine" dikkat çekilen kararda, Ukrayna'da demokrasinin teşvik edilmesi, bölgedeki barış ve istikrara katkıda bulunulması, G7 ülkeleri dahil uluslararası toplumla iş birliği çağrısı da yapıldı.

ABD Başkanı Joe Biden ile geçen ay çevrim içi zirvede bir araya gelen Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Rusya'nın olası Ukrayna müdahalesine yönelik "saldırı halinde güçlü aksiyon" taahhüdünde bulunmuştu.

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