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Dünya, Koronavirüs

Japonya'da Tokyo dahil 4 bölgede Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında başkent Tokyo dahil 4 bölgede olağanüstü hal (OHAL) uygulanacağını açıkladı.

Ahmet Furkan Mercan   | 23.04.2021
Japonya'da Tokyo dahil 4 bölgede Kovid-19 nedeniyle OHAL ilan edildi

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Başbakan Suga, düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 vakalarının artış trendini koruduğu Tokyo metoropolü ile Osaka, Kyoto ve Hyogo eyaletlerinde OHAL şartlarının uygulanacağını söyledi.

Suga, kararı hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi sonrası aldığını belirterek, 4 bölgenin valisine tedbirleri artırmaları çağrısı yaptı.

29 Nisan-5 Mayıs dönemindeki "Oogon Şuukan" (Altın Hafta) tatil periyoduna işaret eden Suga, "Halk tatildeyken virüsün yayılmasına karşı odaklanmış şekilde kuvvetli önlemler almalıyız." dedi.

Kovid-19 Danışman Heyeti Başkanı Şigeru Omi de vaka düşüş trendinin yakalanamaması halinde OHAL süresinin uzatılacağını açıkladı.

Başkent Tokyo ile Osaka, Hyogo ve Kyoto'da 25 Nisan Pazar gecesi başlayacak OHAL, 11 Mayıs'a dek yürürlükte kalacak.

OHAL kapsamında spor, kültür gibi büyük çaplı etkinlikler yasaklanacak. Toplu ulaşım hizmetleri erken sonlandırılacak.

Restoranların en geç 20.00'de, alkol satışı yapan işletmelerin tamamen kapanmaları talep edilecek.

Alışveriş merkezlerinden günlük ihtiyaçların satışa çıkarıldığı zemin katları haricinde işletmelerinin faaliyetlerini durdurmaları talep edilecek.

Nisan 2020 ile Ocak 2021'de olmak üzere Japonya'nın farklı bölgelerinde daha önce 2 kez OHAL uygulanmıştı.

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