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Dünya

Japonya'da son 125 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkede son 125 yılın en sıcak yaz mevsiminin yaşandığını bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
Japonya'da son 125 yılın en sıcak yaz mevsimi yaşandı

Tokyo

Açıklamaya göre, haziran-ağustos döneminde ülkenin 15 farklı bölgesinde sıcaklık ölçümü yapıldı.

Yaz mevsimi ortalama sıcaklık sapmasının 1,76 santigrat derece yükseldiği ortaya çıktı.

16 Temmuz-23 Ağustos'ta ise ülke çapında 915 noktanın 106'sında, şimdiye kadarki en yüksek sıcaklık kaydedildi.

Açıklamada, "2023 yazında, ortalama yaz mevsimi sıcaklığı kuzey, doğu ve batı Japonya'da oldukça yüksek. Japonya'da yaz mevsimi ortalama sıcaklığı 1898 yazından beri en yüksek." denildi.

Ağustos ayı başında ise kuzeydoğudaki Fukuşima'da sıcaklık 40 santigrat derece olarak kayda geçti. Bu sıcaklık Japonya'da 2023 yılının en sıcak günü oldu.

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