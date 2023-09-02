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Dünya

BM: Yardım ulaşmazsa yıl sonuna kadar Mali'de 200 bin çocuk açlıktan ölebilir

Birleşmiş Milletler (BM), Mali'ye gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde 2023 sonuna kadar 200 bin çocuğun açlıktan ölebileceği uyarısında bulundu.

Şerife Çetin  | 02.09.2023 - Güncelleme : 02.09.2023
BM: Yardım ulaşmazsa yıl sonuna kadar Mali'de 200 bin çocuk açlıktan ölebilir

New York

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Dünya Gıda Programı (WFP) konuya ilişkin ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada süregelen çatışmalar, yerinden edilmeler ve kısıtlı insani yardım ulaşımı nedeniyle 5 yaş altı yaklaşık 1 milyon çocuğun yıl sonuna kadar akut beslenme yetersizliğine itilebileceği ifade edildi.

Mali nüfusunun yaklaşık çeyreğinin gıda güvensizliğiyle mücadele ettiğine dikkati çekilen açıklamada, aralarında birçok çocuğun da bulunduğu 2 bin 500 kişinin Menaka bölgesinde açlık tehlikesi altında olduğu kaydedildi.

Açıklamada, dünyada birçok sorunun bulunduğu bir dönemde "kimin kurtarılacağını seçme hakkı" bulunmadığına dikkati çekilirken, Mali'deki insani krize hızlı bir şekilde çözüm bulunmasının büyük önem taşıdığı vurgulandı.

"Mali'ye gerekli yardımların ulaştırılmaması halinde 2023 sonuna kadar 200 bin çocuk açlıktan ölebilir." uyarısı yapılan açıklamada, durumun ciddiyetine rağmen ülkeye yönelik yardım fonlarının çok düşük düzeyde olduğunun altı çizildi.



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