Dolar
17.57
Euro
18.02
Altın
1,711.04
ETH/USDT
1,539.40
BTC/USDT
22,206.00
BIST 100
2,492.83
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi

Sümeyye Dilara Dinçer   | 19.07.2022
Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi

Ankara

Japonya’nın güneybatısında etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) göre, Kyuşu bölgesindeki Fukuoka, Saga, Oita kentlerinde ve ülkenin güneyindeki Yamaguchi kentinde şiddetli yağışlar etkisini sürdürüyor.

JMA, Kyuşu bölgesinde ve Yamaguchi kentinde etkili olan yağışların sel felaketine yol açabileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Yangın ve Afet İdare Ajansı tarafından Yamaguchi, Shimane, Ehime, Fukuoka ve Saga bölgelerinde toplam 482 bin kişi için tahliye emri verildi.

Ülkede bazı tren seferlerinin askıya alındığı bilgisi paylaşıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Antalya'da sıcaklık mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit asker Bozkurt'un ailesine başsağlığı mesajı
İstanbul'da kimyasal madde yüklü tanker devrildi
Danıştaydan İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararının iptal istemine ret
Manisa'da orman yangını çıktı

Benzer haberler

Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi

Japonya'da şiddetli yağışlar nedeniyle 480 binden fazla kişi tahliye edildi

Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Güngen, iki ülke ilişkilerini değerlendirdi

Abe suikastı zanlısı, Moon Tarikatı ile ilgili mektubunda eylemin işaretini vermiş

Japonya, artan enerji fiyatları karşısında gözünü nükleer enerjiye çevirdi

Japonya, artan enerji fiyatları karşısında gözünü nükleer enerjiye çevirdi
Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 ay sonra yeniden 100 binin üzerinde

Japonya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 5 ay sonra yeniden 100 binin üzerinde
Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu

Japonya Başbakanı Kişida, eski Başbakan Abe'nin ölümünden polisi sorumlu tuttu