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Dünya

Japonya'da panda ikiz doğurdu

Emel Öz   | 23.06.2021
Japonya'da panda ikiz doğurdu

Ankara

Japonya'nın başkenti Tokyo'daki hayvanat bahçesinde panda ikiz doğurdu.

Kyodo'daki habere göre, Ueno Hayvanat Bahçesinden yapılan açıklamada, 15 yaşındaki "Şin Şin" isimli pandanın ikiz yavrusu olduğu duyuruldu.

Şin Şin ve yavrularının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen açıklamada, yavru pandaların ağırlıklarının 124'er gram olduğu kaydedildi.

Ueno Hayvanat Bahçesi Müdürü Yutaka Fukuda, hayvanat bahçelerinde ilk defa ikiz pandaların dünyaya geldiğini, bu güzel haberi ilk duyduğunda sevinçten çığlık attığını söyledi.



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