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Dünya

İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 23 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 23 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.

Mustafa Deveci   | 23.06.2021
İsrail güçleri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 23 Filistinliyi gözaltına aldı

Kudüs

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail güçleri gece saatlerinde Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerine baskınlar düzenledi.

Söz konusu baskınlarda Batı Şeria'da 22, Doğu Kudüs'te de 1 Filistinli gözaltına alındı.

Gözaltına alınlar arasında 16 ve 17 yaşlarında iki çocuk ile 2 eski tutuklunun bulunduğu kaydedildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sıradan hale gelen gözaltılar sonrası aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlilerden bazıları günlerce gözaltı merkezlerinde tutuluyor.

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