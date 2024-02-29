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Dünya

Japonya'da ortalama konut fiyatı 59,1 milyon yene çıktı

Japonya'da ortalama konut fiyatı 2023'te önceki yıla göre yüzde 15,4 artışla 59,1 milyon yen (395 bin dolar) seviyesine çıktı.

Ahmet Furkan Mercan  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Japonya'da ortalama konut fiyatı 59,1 milyon yene çıktı

Tokyo

Japonya genelinde 1973'ten beri yıllık olarak konut fiyatlarını inceleyen "Real Estate Economic Institute" kuruluşu, 2023 araştırmasını açıkladı.

Buna göre, 2023 yılında ülke genelinde konut fiyatlarının ortalaması önceki yıla kıyasla yüzde 15,4 artışla 59,1 milyon yene yükseldi.

Araştırmada, Japonya genelinde konut fiyatları ortalamasının son 7 yıldır yükselişini sürdürdüğü bildirildi.

"Büyük Tokyo"nun konut fiyat ortalaması 81 milyon yen

Tokyo ile çevresindeki Saitama, Çiba, Kanagawa'nın dahil edildiği "Büyük Tokyo" bölgesinin konut fiyat ortalaması yüzde 28,8 artışla 81 milyon yene (540 bin dolar) çıktı.

Artan inşaat işçiliği giderleri, ithal malzemelerin girdi maliyetleri ve Japon yenindeki değer kayıpları sebebiyle konut fiyatlarında yükselişin 2024'te de sürebileceği belirtildi.

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