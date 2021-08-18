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TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, IDEF ve diğer projelere ilişkin basın toplantısı düzenliyor.
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Dünya

Japonya'da Kovid-19'a yönelik kısmi olağanüstü halin kapsamı genişletildi

Japonya'da artan yeni tip koronavirüs vakaları sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamının genişletildiği belirtildi.

Ahmet Furkan Mercan   | 18.08.2021
Japonya'da Kovid-19'a yönelik kısmi olağanüstü halin kapsamı genişletildi

Tokyo

Kovid-19 Tedbirlerinden Sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği toplantıda, vaka artış trendini düşürmek istediklerini söyledi.

Nişimura Yasutoşi, hükümete bağlı Kovid-19 Danışman Heyeti'nin tavsiyesi sonrası kısmi olağanüstü halin kapsamının genişletilmesi kararını aldıklarını kaydetti.

Buna göre kısmi olağanüstü hal kapsamına Miyagi, Yamanaşi, Toyama, Gifu, Mie, Okayama, Hiroşima, Kagawa, Ehime ve Kagoşima eklendi.

20 Ağustos'ta yürürlüğe girecek yeni karara göre kısmi olağanüstü hal toplam 16 eyalette 12 Eylül'e kadar sürecek.

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