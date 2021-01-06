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Dünya, Koronavirüs

Japonya'da Kovid-19 danışman heyeti Tokyo ve çevresinde OHAL talebinde bulundu

Japonya'da Kovid-19 ile mücadele kapsamında hükümete tavsiye veren danışman heyet, Tokyo ve çevre eyaletlerde OHAL talebinde bulundu.

Ahmet Furkan Mercan   | 06.01.2021
Japonya'da Kovid-19 danışman heyeti Tokyo ve çevresinde OHAL talebinde bulundu Fotoğraf: David Mareuil/AA

Tokyo


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Japonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında hükümete tavsiye veren danışman heyet, Tokyo ve çevre eyaletlerde olağanüstü hal (OHAL) talebinde bulundu.

Kamu yayıncısı NHK’nın haberine göre danışman heyet, Başbakan Suga Yoşihide hükümetine verdiği tavsiye kararında başkent metropolü ve çevresindeki Çiba, Kanagawa ve Saitama’da OHAL uygulamasına geçilmesini istedi.

Bu bölgelerde Kovid-19 vakalarının "daha önce görülmemiş oranda" tespit edildiğini kaydeden heyet, salgının insan hareketliliğinin düşüş eğilimi göstermediği metropollerde kontrol altına alınmadıkça ülke genelinde vaka patlamasına sebep olabileceğine dikkati çekti.

Heyet, günden güne vakaların artması sonucu sağlık altyapısının çökme riski taşıdığı Tokyo ve çevresinde uygulanacak OHAL kapsamında insan hareketliliğinin yüzde 70 oranında düşürülmesi gerektiğini belirtti.

Evden çalışmanın bu süreçte teşvik edilmesi gerektiğini kaydeden heyet, OHAL kapsamında yayılma hızının durdurulacağını ve ilk fırsatta sosyo-ekonomik faaliyetlere geri dönülmesinin yolunun açılacağını savundu.

Geçen yıl ile aynı tedbir

Kovid-19 tedbirlerinden sorumlu Kabine Üyesi Nişimura Yasutoşi, düzenlediği basın toplantısında, OHAL kapsamında evden çalışmanın teşvik edileceğini ve insan hareketliliğinin düşürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

Nişimura, "Evden çalışma oldukça önemli. Geçen ilkbahardaki OHAL'de hareketlilik yüzde 70 düşmüştü. Benzer yöntemler uygun. Şimdi de bunu ve daha fazlasını hedefliyoruz." dedi.

Vali talebin uygulanmasından endişeli

Tokyo Valisi Koike Yuriko de bu hafta içinde geçilmesi beklenen OHAL uygulaması kapsamında restoran ve barlara, çalışma saatlerinin daraltılması talebine uymaları çağrısı yaptı.

Talebe uyulmasına ilişkin endişeli olduğunu belirten Koike, metropol valiliği olarak işletme kapanış saatinin 22.00’den 20.00’ye çekilmesi ve alkol satışlarının saat 19.00’da sonlandırılması taleplerinin etkili uygulanması gerektiğini söyledi.

Ülke geneli vaka sayısı 250 bini geçti

Japonya’da Kovid-19 vaka sayısı 254 bin 152’ye, ölü sayısı 3 bin 769’a yükseldi. Vakalar Tokyo’da 64 bin 752’ye, Osaka’da 31 bin 452’ye, Kanagawa’da 23 bin 510’a, Aiçi’de 17 bin 533’e, Saitama’da 15 bin 542’ye, Hokkaido’da 13 bin 857’ye, Çiba’da 12 bin 123’e, Hyogo’da 10 bin 671’e çıktı.

Geçen yıl nisan başında önce 7 bölgede ilan edilen ve 16 Nisan'da tüm ülke genelinde yaygınlaştırılan OHAL, iyileştirilen sağlık şartları dolayısıyla kademeli olarak bölge bölge kaldırılmış, 25 Mayıs'ta ise ülke genelinde sonlandırılmıştı.

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